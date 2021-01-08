Боль потери не утихла: В Киеве почтили память жертв сбитого в Иране самолета "МАУ"

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

В столице появится сквер в форме самолета, посвященный памяти погибших

Сегодня, в день, когда прошел год с момента трагедии с самолетом "МАУ" в Иране, в Киеве состоялись мероприятия по чествованию памяти погибшего экипажа и пассажиров, которые находились на борту воздушного судна.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Мероприятия состоялись в столичном парке "Вербовый гай". В парке заложили памятный камень на месте, где будет сквер, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе, которая произошла возле Тегерана. Сквер будет иметь форму самолета.

Сегодня жертв катастрофы почтили минутой молчания. Участие в мероприятиях приняли родные, друзья и сотрудники погибших, которые надеются на справедливое наказание виновных; присутствовал секретарь СНБО Александр Данилов и представители Кабинета министров Украины.

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Сотрудники и родные рассказали, что экипаж самолета был очень опытным, поэтому, когда прозвучали заявления, что произошла ошибка пилота или катастрофа произошла по техническим причинам, в это никто не поверил. А сам самолет, вспоминают родные, был самым новым и был гордостью компании, поэтому технической неисправности просто не могло быть. Они поделились отчаянием и болью от потери, которая не утихает, ведь до сих пор им трудно осознать, как можно было сбить пассажирский самолет с более 150 пассажирами на борту.

Напомним, недавно появилась информация, что организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о катастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая случилась в январе вблизи Тегерана. Сообщалось, что отчет передали всем странам, чьи граждане погибли в январе 2020 года.

Следует отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", погибшим в результате крушения 8 января 2020 года близ Тегерана. Звание Героев Украины присвоено с вручением ордена "Золотая Звезда".

Также сообщали, что правительство Ирана поручило выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета "МАУ" в январе.