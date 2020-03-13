Богослужения будут совершаться в обычном режиме, – Патриарх Филарет об угрозе распространения коронавируса

Почетный патриарх ПЦУ Филарет фото - из открытых источников

Церковь призывает делать все возможное, чтобы коронавирус не распространялся

Богослужение как совершались, так и будут совершаться. Церковь призывает молиться Богу и, в то же время, выполнять все те предостережения относительно предотвращения распространения коронавируса, которые приняло Министерство здравоохранения.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил Патриарх Филарет, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Ведущие поинтересовались у предстоятеля Церкви, как теперь, учитывая угрозу распространения коронавируса, будут проходить богослужения в храмах.

"Богослужение как совершались, так и будут совершаться. Будет совершаться и Литургия, и бдение, и молебны, и будут совершаться все таинства, потому что Церковь смотрит на это событие – коронавирус – как наказание Божие за грехи человечества. И поэтому для того, чтобы прекратилось это зло, нам нужно исправить свою греховную жизнь. А грешим мы очень много, и особенно христиане, и поэтому для того, чтобы прекратилась эта эпидемия, надо молиться Богу. И Церковь призывает молиться Богу, просить прощения за грехи и, в то же время, выполнять все те предостережения, которые приняла медицина, то есть, Министерство здравоохранения, правительство. Все это Церковь будет выполнять и призывает к этому всех верующих, прежде всего, епископат, духовенство, делать все возможное, чтобы этот коронавирус не распространялся", – отметил Патриарх Филарет.

Напомним, 13 марта в Украине зафиксировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусом COVID-2019.

По всей стране начиная с 12 марта были введены ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса.