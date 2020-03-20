Богомолец призвала не создавать волонтерские движения "Довези врача до работы" из-за опасности

Ольга Богомолец. Фото: ZIK

"Исключительно власть должна обеспечить медиков доездом до работы"

В Украине не нужно создавать волонтерские движения вроде "Довези врача на работу", поскольку врачи и медсестры являются потенциальными носителями вирусной инфекции.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат VIII созыва, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец отметила, что власть, которая принимала решение о закрытии транспортного сообщения, в частности, и столичного метрополитена, должна обеспечить возможность доезда медиков до работы. Заслуженный врач Украины посоветовала, что нужно делать сейчас, а также предостерегла от создания волонтерского движения, чтобы подвозить медиков к их месту работы.

"Совершенно однозначно не создавать волонтерские движения, которые создаются сейчас по всей Украине "Довези врача до работы". Почему? Потому что врачи и медсестры являются потенциальными носителями вирусной инфекции. И те люди, и те машины, которые будут развозить медиков, они должны проходить постоянную дезинфекцию и быть защищенными. Поэтому исключительно власть должна обеспечить медиков доездом до работы. Для этого должны быть созданы специальные автобусы, микроавтобусы, то есть, то, за что может отвечать власть и что могут постоянно дезинфицировать", – заявила Ольга Богомолец.

Как сообщалось, в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Напомним, в Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В чем ее отличие от чрезвычайного положения, читайте по ссылке.

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