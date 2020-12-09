Блаженнейший Митрополит Онуфрий отмечает 30-летний юбилей архиерейской хиротонии

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9 декабря 2020 года исполняется 30 лет со дня епископской хиротонии Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Об этом сообщила пресс-служба Украинской Православной Церкви.

К годовщине архиерейской хиротонии Предстоятеля Украинской Православной Церкви Информационно-просветительский отдел УПЦ подготовил подборку ярких моментов из периода служения Блаженнейшего владыки как Архипастыря.

В 1990-м году Его Блаженство был рукоположен во епископа Черновицкого и Буковинского. На вверенной кафедре он совершал архипастырское послушание в течение 24 лет, после чего 13 августа 2014 года Собором епископов УПЦ был избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви.