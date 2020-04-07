Благовещение Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре, - полное видео службы

Киево-Печерская лавра Фото из открытых источников

Сегодня, 7 апреля, в 9.00, началось Благовещенское богослужение в трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Посмотреть полное видео богослужения можно здесь.

Благовещение Пресвятой Богородицы – третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова – как память о благой вести Деве Марии о ее непорочном зачатии и рождении Сына Божия.

Благовещение Пресвятой Богородицы значит "радостная весть, сообщенная Пресвятой Богородице".

Слово "Благовещение" — это буквальный перевод с греческого языка слова "Εὐαγγελισμός" – Еваглелие, Благая весть. Именно так называются первые четыре книги Нового Завета, важнейшие книги Библии. Пророчество о рождении Спасителя мира совершилось как легкое дуновение ветра, незаметно для всего мира. Преклоняясь перед силой веры Богоматери и Ее полным доверием Богу, Церковь воздает Деве Марии первенство чести среди всех когда-либо рожденных людей.

Благовещение — находится ровно посередине между Ветхим и Новым Заветом. Завет с Авраамом начался с сомнения его пожилой жены Сарры в своей способности стать матерью, родоначальницей Богоизбранного народа. Новый Завет стал возможен благодаря чистой вере Девы Марии в откровение о сверхъестественном рождении Ее будущего Сына.

Отметим, в связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме без участия прихожан и паломников. Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. По словам Зеленского, руководители церквей согласились относительно проведения онлайн-богослужений.