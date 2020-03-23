Благотворительный Фонд Оксаны Марченко запускает горячую линию для помощи инвалидам и одиноким пожилым людям на фоне карантина в Украине

Оксана Марченко Благотворительный Фонд Оксаны Марченко

На горячую линию смогут обращаться как получатели адресной помощи, так и те, кто хочет помочь и стать волонтером

В связи с эпидемией коронавируса в Украине Благотворительный Фонд Оксаны Марченко запускает программу помощи "Победим вместе!". Кроме приобретения и доставки медицинского оборудования в медучреждения, планируется поддержать самые уязвимые слои общества – инвалидов и одиноких пожилых людей.

Отметим, что завтра, 24 марта, Фонд запускает телефонную горячую линию, на которую смогут обращаться как получатели адресной помощи, так и те, кто хочет помочь и стать волонтером.

Программа будет запущена в Киеве и пока будет действовать только в столице.

Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии, который будет опубликован завтра.

Потенциальные волонтеры могут присылать письма на почту [email protected].

Подробнее о программе "Победим вместе" читайте тут.