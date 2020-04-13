Благотворительность во время карантина: Одинокие люди в Киеве получили очередную помощь от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Благотворительный Фонд Оксаны Марченко

Одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью получили адресную помощь от Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. По квартирам людей разносить пакеты помогала молодежная организация партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко продолжают оказывать помощь людям с инвалидностью и одиноким людям преклонного возраста. Заявки были собраны через кол-центр Благотворительного фонда Оксаны Марченко, а все необходимое было приобретено за личные средства супругов. Из-за большого количества людей, которые остро нуждаются в помощи, в ее развозке приняли участие волонтеры из молодежной организации партии. С самого утра пакеты с продуктами начали загружать по автомобилях, рассчитывали маршруты и ехали по адресам людей.

Надежда Тышкевич – первая, кого удалось посетить. Она сама ухаживает за мужем, который не так давно потерял обе ноги и пережил два микроинфаркта. Женщина поделилась: "Когда нам принесли помощь, я чуть ли не танцевала, честное слово. Потому что квартплата дорогая, у меня 2 тысячи, у мужа 1600. Более 2 тысяч – за квартиру".

Эти люди обратились за помощью на горячую линию благотворительного фонда Оксаны Марченко.

Сотрудник Благотворительного фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов отмечает: "На сегодняшний день мы говорим только о продуктах питания. Звонков огромное количество. За 4 дня мы приняли больше 3 тысяч звонков. Просьбы разные, начиная от туалетной бумаги, заканчивая дорогостоящими медпрепаратами".

Новости по теме: Молодежное крыло ОПЗЖ передало первичные средства безопасности и игрушки в детский дом в Черновцах

Прежде всего благотворители помогают одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью. Для каждого подготовили необходимую для жизни провизию.

Депутат Дарья Ларина (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") уточнила: "Товары первой необходимости: подсолнечное масло, макаронные изделия, сгущенка для сладкой жизни, гречка, сахар, горошек, соль, рис, чай, тушенка. То есть то, благодаря чему люди хотя бы 2 недели могут позволить себе никуда не выходить".

В период, когда страна на карантине, объединившись, благотворители и волонтеры активно помогают людям.

Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский отметил: "Виктор Владимирович Медведчук и Оксана Михайловна Марченко за собственные средства закупили продуктовые наборы. Мы связались с ними, предложили свою помощь... и взяли на себя функцию доставить эти все наборы. Уже доставлено довольно большое количество наборов, мы работает практически неделю над этим. И даже на выходных мы не останавливались, развозили наборы. Сегодня в очередной раз мы развозим. Сейчас у нас самые нуждающиеся слои населения: инвалиды, инвалиды 1, 2 группы. В общем, это все те, кто в зоне риска".

Благотворители говорят, еще многие люди нуждаются в помощи, поэтому будут продолжать.

Напомним, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали во все районные больницы на Закарпатье все необходимое для борьбы с вирусом. Также супруги приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких, два из которых направлены в регион.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус.