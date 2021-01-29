Благотворительность в условиях пандемии: Новый проект на ютуб "Вера в большом городе. Люди добрых дел"

Фото из открытых источников

На Ютуб-канале "Вера в большом городе" с 4 февраля выйдет новый проект "Вера в большом городе. Люди добрых дел", в котором 12 благотворителей - жители мегаполисов - расскажут о мотивах, которые побудили их заняться благотворительностью в период кризиса и пандемии. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Фейсбук.

Как сообщили авторы проекта, к показу готовятся 12 телевизионных зарисовок о тех, кто в шуме больших городов умеет слышать просьбы людей, которым гораздо труднее, чем всем остальным. Презентация проекта состоялась в прямом эфире.

"Вроде бы пандемия должна была обострить естественное для такой ситуации желание закрыться и жить только своими проблемами, но желание открыть свое сердце и помогать другим людям, оказалось сильнее", - отметил руководитель проекта Николай Бреев.

Также он обратил внимание, что "люди учатся у людей" - у тех, которые "не остановились на спонтанной благотворительности, а сделали благотворительность образом своей жизни", кто занимается благотворительностью профессионально, "по зову сердца".

Директор Крымского детского хосписа, иерей Украинской Православной Церкви Дионисий Волков отметил, что пандемия стала вызовом, на который пришлось отвечать ростом социального и благотворительного служения. В итоге к проблеме паллиативной помощи получилось привлечь большое количество новых ресурсов.

По словам ведущей проекта Тутты Ларсен, в основе каждого выпуска программы - тема человеческого достоинства, рассказ о праве каждого на достойную жизнь.

"Никто из участников не оказался в благотворительности целенаправленно. Всех этих людей Господь привел к помощи ближнему, и каждый рассказывает о том, что это значит лично для него. Делая добро другому, ты находишь в себе свет, обнаруживаешь, что в тебе есть частичка Бога", - отметила ведущая.

По ее мнению, "те, кто нуждается в помощи, и те, кто помогает, - это как сообщающиеся сосуды: помогая другому, ты помогаешь себе, ты чувствуешь себя человеком".

"Оказывается, помогать опустившемуся бездомному, такому, которого, казалось бы, уже не вытянуть в нормальную жизнь, и видеть в ответ его улыбку - это счастье. Люди, помогающие бомжам или детям, уходящим из жизни в тяжелых болезнях, просто светятся", - отмечает Тута Ларсен.

Премьера проекта "Вера в большом городе. Люди добрых дел" состоится 4 февраля на Ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCabGpz7y3_eK6LkUvtEhqtw, позже выпуски программы покажет телеканал "Спас".

Создатели проекта за "громкую благотворительность", потому что это помогает задействовать больше людей. Также они считают, что прессе важно показывать, что помочь другим можно не только финансами, тогда волонтерство будет понятнее и доступнее многим.

Авторы проекта надеются, что после просмотра "Вера в большом городе. Люди добрых дел" каждый может найти свой способ и возможность помощи ближнему.