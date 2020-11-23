Бизнес никакой помощи не получал и не получит: Суслов указал на необходимость расследования расходов "коронавирусного фонда"

Телеканал ZIK

Очередной локдаун может стать для бизнеса нокаутом

Украинцы должны требовать от антикоррупционных органов, чтобы они провели полное расследование, куда делись деньги из антикоронавирусного фонда. Потому что если дальше в таком стиле будет происходить поддержка выбранного бизнеса, то, конечно, лучше без такой поддержки.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Виктор Суслов отметил, что украинцы прекрасно знают, куда государство тратит средства из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией – на дорожное строительство было потрачено более половины средств антикоронавирусного фонда. По его словам, известны даже компании, получившие эти средства, а также схемы, которые использовали при хищении этих денег.

"Поэтому мы прекрасно знаем, какой бизнес поддержан и кто конкретно эти деньги получил. Читайте Уманского!" - подчеркнул Суслов.

Он считает, что украинцы, как налогоплательщики, должны требовать детального ответа от власти, в чей конкретно карман пошли деньги из "ковидного фонда".

"Мы просто должны требовать от антикоррупционных органов, чтобы они провели полное расследование, куда эти деньги делись, кому они предполагались и правильно ли это, или нет. Если дальше в таком стиле будет происходить поддержка выбранного бизнеса, то, конечно, лучше без такой поддержки", – отметил бывший министр.

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Более того, добавил Виктор Суслов, ни малый, ни средний бизнес никаких выплат из коронавирусного фонда не получил.

"И я вас уверяю, что не получит", – акцентировал Суслов.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики рассказали, что из Фонда борьбы с коронавирусом выделили свыше 233 млн гривен, чтобы обеспечить выплаты компенсаций медицинским работникам из-за COVID-19.

Также добавим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне заявил, что законопроект о госбюджете на следующий год не предусматривает направления средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19.