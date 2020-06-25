Бизнес на покойниках. Как в Киеве наживаются на человеческом горе

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В Киеве ритуальные службы наживаются на смертях людей. Так, стоимость ритуальных услуг для киевлянки, у которой умер брат, составила 17 тысяч гривен, хотя изначально говорилось о сумме 14 тысяч гривен. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

У женщины, которая проживает на столичной Оболони, умер брат, и она в отчаянии позвонила племяннику. Тот сказал немедленно звонить в скорую для констатации смерти и в службу "102", а сам умчался по адресу родственников.



"Позвонила мама, сказала, что у нее умер родной брат. Я приехал через полчаса на квартиру, а в квартире уже находилась ритуальная служба", - отметил Юрий, племянник умершего.

Позвонить мужчине по имени Роман настойчиво советовала медик скорой помощи, рассказала сестра умершего. Пока семья еще не поняла, что к чему, сумма в 14 тыс. грн на словах превратилась вмиг в 17 тыс. грн на бумаге! Мол, все нормально, в Киеве такие цены!



"Сначала я не особо ориентировался, потому не каждый день хороним родственников. Я ему сначала говорил, что дорого. Он сказал "нет, это рыночная цена, так везде". Ориентировочная цена - это 14 тысяч, так везде где посмотреть. Он сказал "нет, 14 - нет", - добавил племянник умершего.

Оказалось, что умершего с Оболони повезли аж в Соломенской район, на ул. Симферопольскую, 8, выписав чек в 17 тысяч гривен. А после того, как возле больницы появились журналисты, цены начали стремительно снижаться.

Тем временем, сестра умершего с ужасом узнала, что тело брата попало не в отделение морга, а ночевало в гараже! И в 22 часа вечера пришлось перевозить в настоящий морг собственными силами.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обещают расследовать, действительно ли отдельные их работники дают родственникам умерших контакты коммерческих учреждений.

"Центр экстренной медицинской помощи никоим образом не сотрудничает ни с одной коммерческой организацией, которая занимается погребением умерших граждан. Если будут обоснованные доказательства того, что именно наш сотрудник предоставил контакты - к данному лицу будут приняты меры дисциплинарного воздействия согласно действующего законодательства Украины", - отметил заместитель директора КНП "Центр ЭМП и МК" Владимир Тищенко.

Тем временем сестра умершего уже написала заявление на имя директора Центра неотложной помощи и в правоохранительные органы относительно расследования данной ситуации и принятия всех возможных мер для противодействия преступным схемам.