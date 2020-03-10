Битва за парковку: В Оболонском районе Киева автовладельцы противостоят рейдерам

Автостоянка Фото - скриншот

Владельцы авто жалуются на угрозы и избиения

В Оболонском районе столицы разгорелась война между автовладельцами и предприятием, которое обслуживает автостоянку.

Об этом сообщили в эфире телеканала ZIK.

Водителей не устраивают правила игры, которые установила компания. За ночевку машин с автовладельцев требуют фиксированную оплату. Раньше это были ежегодные взносы в кооператив, говорят водители. Платили напрямую коммунальному предприятию, пока фирма не выиграла у него тендер на обслуживание парковочной площадки, а впоследствии получили и право на собственность. Теперь на территорию парковки местным водителям нельзя, там дежурят неизвестные ребята.

Водители уже писали жалобу в городскую госадминистрацию, в полицию, но реакции нет, поэтому позвали на помощь представителей "Национального корпуса".

Автовладелец Владимир Дмитренко отметил: "Мы пытались расказать о том, что у них нет никаких оснований находиться здесь, и вести, тем более, предпринимательскую деятельность. В ответ начались угрозы, началось применяться физическое воздействие, психологическое давление, появились люди странной внешности".

"Людей просто избили в свое время, и не один раз, выгнали из их собственной парковочной площадки. Полиция приезжает исключительно, когда вопрос касается интересов этого рейдера, людей, которые захватили эту парковку", – отметил председатель Киевской ячейки "Национального корпуса" Сергей Тамарин.

Справочно

Уже несколько месяцев в Оболонском районе продолжается настоящая война между автовладельцами, входящими в объединенный кооператив по строительству и эксплуатации кооперативной автостоянки, и рейдерами.

Только после того, как 2 марта около 100 местных жителей при поддержке активистов "Национального корпуса" выпроводили неизвестных лиц за пределы автостоянки, ее территория перешла под контроль кооператива.

Впрочем, неизвестные вооруженные лица вернулись ночью с 2 на 3 марта и продолжают попытки захвата автостоянки.