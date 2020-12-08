"БиоЛек" заявил о готовности к производству вакцины от коронавируса

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Чтобы запустить производство и спасти украинцев от коронавируса нужно решение власти, без этого производство вакцины не может быть запущено

Фармацевтический завод "БиоЛек" технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Сообщаем, что АО "БиоЛек", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине", – сказано в заявлении.

Там отмечено, что на данный момент "БиоЛек" не подписывал никаких контрактов, не получал никаких трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производил таких вакцин на технологической базе компании.

"АО "БиоЛек" проводит производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации", – добавили в компании.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявлял, производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины возможно на базе харьковского предприятия "БиоЛек". Политик подчеркнул, что это очень важное и знаковое событие для Украины и президент России Владимир Путин по итогам встречи с ним поручил создать рабочую группу по наработке возможностей поставок в Украину вакцины от коронавируса либо по производству "Спутника V" в нашей стране.

Однако только от украинских властей зависит, насколько быстро вакцина будет производиться в нашей стране.

"Естественно, тут вопрос заключается только за властью Украины, когда будет подано на регистрацию соответствующее заявление, ну и желание власти Украины обеспечить сегодня украинских граждан", – отметил Медведчук.