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Билл Гейтс о следующей пандемии: Будет в десятки раз хуже нынешней

Билл Гейтс Фото из открытых источников

По его словам, человечество не готово к следующим испытаниям

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что пока человечество не готово к следующей возможной пандемии. Ситуация может измениться лишь через два года. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

По его мнению, еще многое можно сделать, включая вакцины, тесты и медикаменты. 

"Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - заявил Гейтс.

Он подчеркнул, что система логистики в "богатом мире" оказалась сложнее, чем предполагалось.

"Люди на грани, особенно те, кто живет в стесненных условиях, и не может обеспечить своим детям онлайн-обучение. Как минимум год потребуется, чтобы нормализовать жизнь", - добавил основатель Microsoft.

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Напомним, ранее Билл Гейтс заявлял, что, по лучшим прогнозам, пандемия коронавируса COVID-19 закончится в 2022 году. По его словам, преодоления пандемии во всем мире поможет обеспечить "то, что пандемия не будет постоянно возвращается в Соединенные Штаты".

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