Безопасный и удобный шоппинг — полезные советы

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Несмотря на ослабление карантина, в государстве сохраняется сложная эпидситуация, ежедневно фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом. Наибольший риск подхватить китайский вирус — это общение и контакты с большим количеством людей. Не стоит забывать и о правилах гигиены, ношение защитной маски. Одно из мест, посещение которого избежать тяжелее, — это торговые объекты. Рынки, магазины, специализированные торговые центры. Это понятно, ведь людям необходима не только еда, но и большое количество разнообразных товаров, в том числе сезонных. Чтобы максимально сократить социальные контакты (к сожалению, большинство украинцев в течение карантина так и не научились придерживаться безопасной дистанции), воспользуйтесь новыми услугами от сети "АШАН".

Продукты и не только

Обычно украинские семьи закупают необходимые продукты раз в неделю. Советуем изменить подход и создать дома определенный запас продуктов длительного срока хранения. Это крупы, масло, консервы, соусы, макароны, соль, сахар, кофе и чай. На сайте сети "АШАН" можно заказать доставку пищевых продуктов из ассортимента гипермаркетов. Пока курьерская доставка работает для жителей Киева, Одессы, Днепра, Львова. Заказать продукты можно по ссылке auchan.zakaz.ua.

Есть хорошая новость для жителей других городов Украины. "АШАН" активно сотрудничает с лидером оперативной доставки, сервисом "Новая Почта". Итак, можно заказать товары из ассортимента непродовольственной группы. Это очень удобно, ведь нет необходимости сталкиваться с толпой, рисковать своим здоровьем и близкими. Такая услуга очень удобна для приобретения сезонных товаров. Сейчас сезон отдыха на даче, за городом. Нам понадобится немало безделушек, а также товаров для сада и огорода.

Разнообразие ассортимента

Кстати, концепция магазинов "АШАН" в настоящее время наиболее актуальна. Подумайте сами. Зайдя в гипермаркет, можно купить все необходимое за один раз. Продукты, напитки, средства гигиены (минус один специализированный магазин), автотовары (минус автомагазин), товары для садоводства, ремонта, все необходимое для животных. По сути, один гипермаркет содержит в себе несколько магазинов, благодаря чему можно заниматься шопингом максимально безопасно.

Все для безопасности покупателей

Понимая реалии сегодняшнего дня, ритейлер работает над тем, чтобы максимально расширить возможности дистанционного шопинга. Уже почти завершен новый удобный сайт "АШАН", где можно получить все имеющиеся услуги, заказать товары, узнать ответы на популярные вопросы, а также актуальные акции и скидки на товары. Сайт работает как полноценный интернет-магазин.

Для многих важна забота об экологии — "АШАН" пытается сократить использование полиэтилена, предлагает многоразовые мешочки для фруктов и овощей, фирменные сумки-шоперы многоразового использования.

Еще одна хорошая идея

Сеть предлагает оригинальный подход к тому, чтобы максимально сократить социальные контакты между покупателями, персоналом гипермаркетов. Если вы также стремитесь безопасных закупок, воспользуйтесь концепцией заказ-самовывоз. Это работает очень просто. Заказывайте товары на сайте, оплачивайте банковской картой, забирайте в ближайшем магазине или в пунктах выдачи таких заказов.