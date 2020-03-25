Безопасно ли пользоваться наличными во время эпидемии коронавируса, – советы вирусолога

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"Вирусы из высушенной оболочкой долго нигде не будут сохраняться"

Для того, чтобы уничтожить возбудителей болезней, в частности и коронавируса, наличные можно облучать ультрафиолетом, а сделать это можно в банке.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Вирусолог объяснила, безопасно ли пользоваться наличными средствами сейчас, когда распространяется коронавирусная инфекция. С ее слов, возбудитель болезни не очень устойчив, однако наличные можно облучать ультрафиолетом, а сделать это можно в банке. Если же средства в банк не попадают, то самостоятельно обработать их нельзя.

"Вирусы с высушенной оболочкой долго нигде не будут храниться, на любой поверхности", – отметила Алла Мироненко.

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Она также подчеркнула, что прогулки на свежем воздухе, без близких контактов с другими людьми, абсолютно безопасны.

"Заразиться на свежем воздухе любой респираторной инфекцией невозможно, если вы близко не общаетесь с кем-то, кто является источником возбудителя", – отметила Алла Мироненко.

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Как сообщалось, в Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии исключительно в безналичной форме.

Напомним, по состоянию на 7:00 среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 в мире составляет 422 989 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

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