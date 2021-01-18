Без осадков и морозы: Какой сегодня будет погода

На всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков

В Украине в течение нескольких дней будет морозная погода Фото из открытых источников

Сегодня, 18 января, по всей территории осадки не ожидаются. Днем в Украине прогнозируются сильные морозы до -16 градусов, а ночью в нескольких регионах температура воздуха опустится до -22. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня на всей территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет от -6 до -15, а ночью от -15 до -21.

Укргідрометцентр

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -12 до -16, а ночью от -18 до -22 градусов.

В восточных и южных регионах столбики термометров днем покажут -9 -11 градусов, а ночью их показатели будут в пределах -12 -18.

В Крыму днем температура будет -6 -8 градусов. А ночью ожидается -9 -11.

В Киеве и области сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -13 до -15, а ночью от -17 до -19.

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Ранее сообщалось, что в Украине на начало недели, ожидается морозная погода, а температура воздуха днем составит до -14 градусов по Цельсию.