Без осадков и до +16: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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В Донецкой и Луганской областях ночью ожидается +1...+5 градусов

Сегодня, 20 октября, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода, температура воздуха составит +9...+16 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, в западных, центральных, восточных и северных регионах столбик термометра покажет днем +9...+13 градусов тепла. Ночью в центральных и западных областях температура упадет до +2...+5 градусов, кроме Черкасской области, где синоптики прогнозируют, как и на севере, +1...+3 градуса.

В Донецкой и Луганской областях ночью ожидается +1...+5 градусов.

На юге, в Днепропетровской и Запорожской областях температура будет колебаться от +12 до +16 градусов днем, ночью +3...+7.

Погода 20.10.2020 Укргідрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Температура воздуха днем будет в пределах +10...+12, а ночью +2...+4.

Погода 20.10.2020 Укргідрометцентр

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Напомним, во вторник, 20 октября, Украина попадет под влияние мощного западного антициклона, в результате чего в стране пройдут заморозки. Ветер будет с северо-запада, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях - порывистый.