Без массовых мероприятий и скоплений: Празднование Рош га-Шана во время пандемии COVID-19 в Умани будет иметь свои особенности

Около тысячи хасидов-паломников направляясь в Умань застряли на белорусско-украинской границе TUT.BY.

В этом году во время иудейского нового года не будет ни танцев, ни песен

В Умани во время празднования Рош га-Шана в связи с пандемией коронавируса в этом году не будет массовых мероприятий.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Владислав Кондратенко.

Корреспондент отметил, что сейчас, в канун иудейского нового года, центральная улица Умани практически безлюдная.

"В этом году не будет ни танцев, ни песен, ведь в этом году запретили массовые скопления", – отметил Владислав Кондратенко.

В Умань прибыли дополнительные отряды украинских правоохранителей – более 600 полицейских, а также правоохранители из Израиля. Корреспондент заметил, что, когда хасиды узнали о прибытии израильских полицейских, выразили свое недовольство. Они объяснили, что ожидали прибытия не правоохранителей, а медиков из Израиля, но их не пропустили.

В настоящее время хасиды готовятся к празднованию иудейского нового года в "домашнем" режиме, они выходят на центральную улицу Умани, берут еду и возвращаются по домам. Ситуация в городе спокойная, никаких беспорядков нет, рассказал Владислав Кондратенко.

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Напомним, на этой неделе на белорусско-украинской границе застряли более полутора тысяч паломников-хасидов, которые пытались попасть в Умань на празднование Рош га-Шана. Количество людей на границе постоянно увеличивалась.

Впоследствии на эту ситуацию отреагировали в Государственной пограничной службе Украины и пригрозили паломникам ответственностью.

Заметим, иностранцев не пропускали на территорию Украины из-за риска распространения COVID-19. Ранее в шести хасидов, которые приехали в Умань для празднования Рош га-Шана, обнаружили заражение коронавирусом.