Без колбас, консервов и кофе: Елена Зеленская показала, каким будет школьное питание в 2021 году

Елена Зеленская рассказала, как меняется питание в школах Фото из открытых источников

Первая леди анонсировала обновление меню в учебных заведениях

Жена президента Украины Елена Зеленская анонсировала обновление меню в школах в 2021 году и показала изменения в питании с 1 января. Об этом говорится в публикации первой леди в Facebook.

"2020 год мы посвятили изменению законодательных норм, которые позволят реформировать систему школьного питания", - написала Зеленская.

В частности, был утвержден обновленный санитарный регламент и новые гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов в школах. Кроме того, учреждениям образования разработали рекомендации по закупкам, а также наставления для использования системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). После этого новые нормы и порядок организации питания учащихся были поданы на рассмотрение Кабмина.

Facebook-страница Елены Зеленской

Основные изменения, которые начали действовать с 1 января 2021 года Елена Зеленская показала на инфографике.

Facebook-страница Елены Зеленской

Кроме того, в 2020 году была впервые выделена государственная субвенция для школ, которую использовали для закупки оборудования и модернизации пищеблоков в 1908 заведениях.

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"Новая методология закупок и система НАССР со своей стороны помогают усилить контроль качества и снизить риск поставки в школьных столовых опасных и некачественных продуктов... 2021 год мы посвятим обновлению меню в школах", — написала первая леди.

Напомним, в прошлом месяце Елена Зеленская анонсировала создание нового меню для школьников, над которым будут работать специалисты из Министерства здравоохранения Украины, кулинар Евгений Клопотенко, эксперты в области питания, а также детские эндокринологи и диетологи.