Бессонница и лишний вес: Диетолог рассказала, что нельзя есть перед сном

Среди запрещенных продуктов: мясо, консервированные продукты, овощи, фрукты и сыры

Продукты, которые нельзя есть перед сном Фото из открытых источников

Врач-диетолог Елена Кален рассказала, какие продукты нельзя есть перед сном, поскольку они могут стать причиной бессонницы и лишнего веса. Об этом она написала на личной странице в Instagram.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо отказаться в вечернее время от мяса, а также консервированных продуктов.

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В перечень "запрещенных лакомств" также входят помидоры, баклажаны, авокадо, острые сыры и сыр с плесенью. По словам диетолога, эти продукты могут нанести вред из-за того, что в них содержится вещество под названием тирамин, который превращается в норадреналин.

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"Съедая перечисленные продукты, вы можете почувствовать, что находитесь в стрессе. В связи с этим вас может мучить бессонница и неприятные ощущения под утро, будто всю ночь вас кто-то преследовал. Как итог, проснувшись с чувством усталости, в течение дня вы начнете есть больше, что приводит к избыточной массе тела", – пояснила Кален.

Кроме того, во второй половине дня не стоит есть сельдерей. Несмотря на ее полезные свойства при похудении, сельдерей относится к достаточно сильным диуретикам и может вызвать частые ночные походы в туалет. Это может негативно сказаться на процессе сна.

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Также диетолог не советует делать перекусы ночью следующими продуктами:

орехами и жирными продуктами (содержат много крахмала и сахара)

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свежими фруктами и ягодами

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бобами и грибами

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По словам врача, эти продукты способны забродить и вызвать метеоризм и боли в желудке. А орехи и жирные продукты - оказывают большую нагрузку на пищеварительную систему, что может привести к нарушению качества сна и лишнего веса.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины рассказало, как сделать свой сон качественнее и ложиться раньше вопреки желанию "посидеть еще в телефоне". В частности, в ведомстве отметили, что использование телефона перед сном ухудшает его качество, заставляет просыпаться чаще и делает сон поверхностным.