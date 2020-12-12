Бессимптомный коронавирус может вызвать опасные осложнения, - врач

Global Look Press

Коронавирусная болезнь еще недостаточно изучена, а сам вирус постоянно мутирует, говорят медики

Коронавирус может проходить у пациента без характерных симптомов, однако при этом уже после выздоровления способен вызвать серьезные осложнения через некоторое время. Об этом рассказала главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан изданию "Главком".

"Тем, кто в начале рассказывали о якобы бессимптомности болезни, и у них вообще якобы все хорошо, я тогда еще сказала, что рано об этом говорить", - отметила она.

По словам медика, болезнь еще недостаточно изучена, а сам вирус постоянно мутирует.

Мостепан сообщила, что в ее клинике уже наблюдали случаи повторного заражения пациентов COVID-19.

"Есть такие случаи, к сожалению. Я бы сказала, что это не заражение через разные штаммы, а, возможно, это проявляется как ответ иммунной системы. Но все это еще изучается, с чем это связано: именно ответ иммунной системы этих повторных заражений. Болезнь еще довольно новая", - сказала она.

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Главврач столичной больницы назвала некоторые примеры осложнений, которые могут возникнуть у человека после выздоровления, когда он перенес эту болезнь бессимптомно.

"Действительно, мы видим статьи о том, что некоторые из тех, кто бессимптомно перенес эту болезнь, через месяц наблюдают миокардиты, у кого-то страшные головные боли или подагра (воспалительный артрит), а у других - проблемы с почками. Еще достаточно не изучена история повторных заражений, иммунного ответа", - пояснила она.

Медик также добавила, что в больнице видели несколько случаев, когда больной "вроде выздоровел, но через три недели опять заболел", а некоторые переболели еще в мае, и сейчас - снова заразились COVID-19.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом.