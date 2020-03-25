Беременная женщина из Ирпеня, у которой обнаружили коронавирус, родила мальчика: Что известно об их состоянии

Мужа и старшего сына поместили на домашнюю изоляцию

Беременная женщина из Ирпеня, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, родила мальчика. Роженица и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщили в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

Первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин в эфире ZIK сообщил, что этой женщине сделали два быстрых теста на коронавирус. Оба показали, что такой инфекции у нее нет. Однако в связи с симптомами этого заболевания у врачей возникли подозрения, поэтому они взяли у женщины образцы и отправили их на исследование в лабораторию.

"Результаты пришли вчера вечером и показали наличие вируса, были положительные результаты", – рассказал Александр Маркушин.

После, отметил он, как требует протокол, ее ночью перевезли в родильный дом в Белой Церкви. В три часа ночи она родила мальчика.

"У нее дома, в доме остались сын и муж. Их поместили на домашнюю изоляцию на 14 дней", – сообщил Александр Маркушин и добавил, что все подъезды дома продезинфицировали.

Маркушин отметил: известно, что эта женщина никуда не ездила, предположительно, она заразилась во время контакта с больным. Сейчас всю эту информацию изучают.

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Как сообщалось, в Ирпене с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину.

Напомним, по состоянию на 7:00 среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 08:00 среды, 25 марта, количество инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 в мире составляет 422 989 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.