Бэнкси на карантине разрисовал свой дом: Что из этого получилось

Художник в самоизоляции решил использовать для творчества свою ванную комнату

Бэнкси на карантине разрисовал свою уборную banksy instagram

Британский уличный художник Бэнкси из-за пандемии коронавируса, которая не позволяет ему, как раньше, творить на улице, в самоизоляции решил разрисовать ванную комнату дома. Результатом своего творчества художник поделился в Instagram.

Ванную комнату Бэнкси заполонили рисованные крысы, которые будто взаимодействуют с предметами и дебоширят - выдавливают пасту из тюбика, разливают жидкое мыло, разматывают туалетную бумагу. А один из крыс считает дни в самоизоляции.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю дома", - подписал пост Бэнкси.

"Ваш туалет теперь стоит больше, чем весь дом", - отметили фанаты в комментариях.

Напомним, несмотря на безумную, даже культовую популярность, анонимному художнику Бэнкси удается оставаться неузнаваемым и продавать свои картины на мировых аукционах инкогнито. Как он стал всемирно известным брендом, читайте в нашем материале по ссылке.