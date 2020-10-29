Беларусь официально закрыла границы с четырьмя странами, осталась только Россия

Фото из открытых источников

Закрытие границ касается только наземных пунктов пропуска

Республика Беларусь официально закрыла границу для Украины, Польши, Латвии и Литвы из-за распространения коронавируса. Об этом пишет государственное издание БЕЛТА.

По информации издания, закрытие границ касается только наземных пунктов пропуска. Аэропорт Минска продолжает работу без ограничений.

В то же время сообщается, что границы остаются открытыми для сотрудников дипломатических представительств и консульств, водителей международных автомобильных перевозок, членов бригад поездов и локомотивов.

Однако, въезд и выезд в Российскую Федерацию остается полностью свободным.

Новости по теме: Беларусь решила закрыть государственную границу

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры принимают белорусские пограничники. По его словам, власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой.