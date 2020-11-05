База ДНК украинцев поможет пролить свет на нераскрытые преступления, – эксперты

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Зарегистрированный в конце октября законопроект №4265 регламентирует обязательный забор биоматериалов у военнослужащих и осужденных за отдельные виды преступлений для определения их ДНК. Предполагается, что геномная информация об украинцах будет храниться 75 лет, а сами биоматериалы — не дольше 10 лет. По подсчетам депутатов, такое "удовольствие" будет стоить государству примерно 277 млн грн. Об этом пишет в своей статье "ДНК-профили украинцев предлагают свести в единую базу: Зачем это делать и кого коснется" журналист Ксения Цивирко.

В материале говорится, что государственная регистрация геномной информации, по задумке депутатов, послужит отличным подспорьем полиции в раскрытии и профилактике преступлений, а также идентификации неопознанных трупов и поиске без вести пропавших, особенно в зоне проведения боевых действий.

При этом автоматизированная информационно-поисковая система в процессе использования выявит шокирующие детали давних уголовных дел — в частности о том, что за решеткой оказались невиновные лица.

"Вспомнить хотя бы павлоградского маньяка Ткача. Несмотря на то, что он признался в совершенных преступлениях, как минимум 11 невиновных человек понесли за его преступления в свое время наказание, причем некоторых из них расстреляли. Конечно, можно инициировать пересмотр уголовного дела, по которому невиновный человек был осужден. Но оправдательный приговор в таком случае послужит поводом для дисциплинарного взыскания, а прокуроры и судьи не хотят признавать своих ошибок и подвергать критике свои профессиональные качества", - высказался журналистам адвокат и экс-следователь Виктор Чевгуз.

Создание национальных баз ДНК в Европе и США повлекли снижение уровня преступности, а их использование "является более экономически эффективным, чем традиционные инструменты правоохранительных органов", говорится в приведенном в статье исследовании.

При этом реалии украинской государственной системы не позволяют рассчитывать на скорую победу над преступностью. По словам Руслана Сушко, отставного полковника и экс-следователя по особо важным делам, внедрение базы данных геномной информации человека наверняка будет сопровождаться фальсификациями доказательств, присвоением чужой ДНК, удалением данных.