Байден и Харрис получили звание "Человек года" по версии Time

Джо Байден и Камала Харрис Фото из открытых источников

Издание ставит Байдену в заслугу то, что он на президентских выборах набрал наибольшее количество голосов в истории США

Известный американский журнал Time присвоил звание "Человек 2020 года" новоизбранному президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену и новому вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, издание ставит Байдену в заслугу то, что он на президентских выборах набрал наибольшее число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

"За смену американской истории, за демонстрацию того, что силы сострадания больше, чем ярости, за то, что они разделяют видение исцеления в мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года по версии Time в 2020 году", - отметил главный редактор Time Эдвард Фельсенталь.

К слову, в понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

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Ранее сообщалось, что избранные президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и вице-президент Камала Харрис подтвердили намерение публично сделать прививку от коронавируса COVID-19, как только вакцина будет доступна, чтобы подтвердить ее безопасность.