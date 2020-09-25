Состояние Балуха стабильное, врачи начинают его выводить из медикаментозного сна, - нардеп
Мужчина периодически пытается открывать глаза
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух периодически пытается открывать глаза, врачи пробуют выводить его из медикаментозного сна. Об этом Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко со ссылкой на врачей Балуха.
"Пациент в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - цитирует Геращенко врачей.
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Напомним, в ночь на 8 сентября было совершено нападение на бывшего политического заключенного Владимира Балуха. Мужчине нанесли серьезные телесные повреждения. Через некоторое время его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Впоследствии дело под контроль взяли столичная полиция и прокуратура.
А 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха и открыла в отношении него уголовное производство.