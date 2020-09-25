Состояние Балуха стабильное, врачи начинают его выводить из медикаментозного сна, - нардеп

Мужчина периодически пытается открывать глаза

"Пациент в стабильном состоянии. Постепенно пробуем выводить из медикаментозного сна, Владимир периодически пытается открывать глаза. Но еще нужно время, очень тяжелая травма", - цитирует Геращенко врачей.

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Напомним, в ночь на 8 сентября было совершено нападение на бывшего политического заключенного Владимира Балуха. Мужчине нанесли серьезные телесные повреждения. Через некоторое время его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Впоследствии дело под контроль взяли столичная полиция и прокуратура.

А 18 сентября полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха и открыла в отношении него уголовное производство.