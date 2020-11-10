Бакота, Тустань и Драгобрат: В Гостуризме назвали украинские места, которые чаще всего искали в Google

В запросы попали заповедники, городские парки, пляжи и горные туристические объекты

Украинские Карпаты. Фото: Немеш Янош/УНИАН

Государственное агентство развития туризма Украины получило от компании Google перечень украинских туристических объектов, мест и направлений, которые больше всего искали в первые девять месяцев 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как отмечается, первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон выглядит так: Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговская область).

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове за ним идут зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.

В категории "море и пляжи" больше всего искали Аркадию (Одесса), Железный порт, Черноморск, Кирилловку и Коблево.

Среди горных туристических объектов больше всего поисковых запросов было про Буковель, Драгобрат, Верховину, Яремче и Карпаты в целом.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Турция в этом году будет главным туристическим направлением для украинцев, которые захотят провести отпуск за рубежом.