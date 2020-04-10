СБУ выступила за продление запрета российских соцсетей еще на 3 года

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов Главком

С начала введения санкций было открыто почти 100 уголовных производств

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в СНБО предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины идет гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом", – сказал Баканов.

В СБУ отметили, что с начала введения санкций было открыто почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях. А количество украинских пользователей в них упало в 3 раза.

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Напомним, в мае 2017 года пятый президент Петр Порошенко принял введение санкций на три года в отношении нескольких российских интернет-компаний, среди которых "Яндекс", Мail.Ru Group и соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Такое решение предыдущий глава государства объяснил тем, что российские спецслужбы, по данным СБУ, ведут гибридную войну против Украины с помощью указанных выше онлайн-ресурсов.