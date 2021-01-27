live
Новости » Общество Читати новину українською

Бабенко: Освобождение от налогов - залог успешной экономики Украины

Виталий Бабенко Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Освобождение от налогов - залог успешной экономики Украины. Об этом, в эфире телеканала "112 Украина", заявил глава Донецкой организации Молодежного крыла ОПЗЖ - Виталий Бабенко. Политик считает, что власть не использует потенциал географического расположения Украины и действует непрофессионально.

"Последнее время власть пытается создать все больше налогов. Мне кажется, скоро мы придем к налогу на налог. Мы, имея такую страну, одну из самых больших стран в Европе, находясь в центре Европы, мы должны сделать акцент, в первую очередь, на минимальное количество налогов, чтобы привлечь инвесторов и чтобы все компании располагались у нас. Мы должны сделать, в первую очередь, акцент на транспортный хаб, так как находимся в сердце Европы. Мы должны сотрудничать с Китаем, с Южной Кореей, Японией, чтобы основные доли компаний находились у нас в Украине. А наша задача - развивать и наблюдать за всем этим. Вместо этого, наше государство все больше и больше хочет уничтожить малый и средний бизнес", - заявил Бабенко.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина, Балканы и Кавказ получат от ЕС 28 млн евро помощи Франция запретила носить в общественных местах пошитые дома маски В Турции создали спрей для носа, который убивает коронавирус за минуту В Польше больного COVID-19 украинца выгнали из арендованной квартиры
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20
Илья Кива | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Тарифы и референдум. Судебная система. Рейтинг
Тарифы раздора. Локдаун VS Экономика. Легализация оружия? | Ток-шоу