Бабенко: Освобождение от налогов - залог успешной экономики Украины

Виталий Бабенко Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Освобождение от налогов - залог успешной экономики Украины. Об этом, в эфире телеканала "112 Украина", заявил глава Донецкой организации Молодежного крыла ОПЗЖ - Виталий Бабенко. Политик считает, что власть не использует потенциал географического расположения Украины и действует непрофессионально.



"Последнее время власть пытается создать все больше налогов. Мне кажется, скоро мы придем к налогу на налог. Мы, имея такую страну, одну из самых больших стран в Европе, находясь в центре Европы, мы должны сделать акцент, в первую очередь, на минимальное количество налогов, чтобы привлечь инвесторов и чтобы все компании располагались у нас. Мы должны сделать, в первую очередь, акцент на транспортный хаб, так как находимся в сердце Европы. Мы должны сотрудничать с Китаем, с Южной Кореей, Японией, чтобы основные доли компаний находились у нас в Украине. А наша задача - развивать и наблюдать за всем этим. Вместо этого, наше государство все больше и больше хочет уничтожить малый и средний бизнес", - заявил Бабенко.