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Автобусы с украинскими спортсменами прибыли в Украину из Франции, - МИД

Украинские регбисты вернулись в Украину Николай Кулеба. facebook

По словам Кулебы, в МИД непрерывно возвращают людей из-за границы

Четыре молодежные сборные Украины по регби вернулись из Франции в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Во Франции находились четыре молодежные сборные Украины по регби - U12, U14, U16 и U18. В общем это 65 игроков и 26 взрослых. Консулы мобилизовали все силы, чтобы выпроводить их из Франции как можно быстрее. Задача была - пересечь половину Европы, чтобы успеть до закрытия польской границы", - отметил Кулеба.

По словам министра, первый автобус успел вовремя добраться до границы, однако за вторым пришлось следили пол ночи.

"Они едва успевали. Мы говорили с польскими коллегами, чтобы ничто ни на минуту не задержало автобус и наши спортсмены не застряли", - добавил глава МИД.

Таким образом автобусы успели вовремя пересечь границу Украины с Польшей до его закрытия. Однако информации о прохождении спортсменами проверки состояния здоровья во время пересечения границы в МИД не предоставили. 

Напомним, накануне, 14 марта, в Польши заявили об остановке международного железнодорожного и авиасообщения, введение запрета на въезд иностранцев и закрытие границ, в том числе со странами ЕС.

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