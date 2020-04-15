Австрийский феремер отправил на карантин 15 рабочих из Украины

Консул сообщила, что сами украинцы за помощью в посольство не обращались

Владелец фермерского предприятия по переработке овощей в австрийской федеральной земле Верхняя Австрия в округе Линц-Ланд закрыл 15 сезонных рабочих из Украины в их местах жительства с подозрением на коронавирус. Об этом заявила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич в комментарии "Укринформ".

"Так, эту информацию подтвердил в беседе со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, "нечестным фермером", - отметила дипломат.

Зинкевич сообщила, что сами украинцы за помощью в посольство не обращались.

Она добавила, что 12 украинцев согласились с таким ограничением свободы передвижения, но другие трое были против и поэтому написали соответствующую жалобу на фермера.

В результате к ситуации была подключена земельная служба по защите прав рабочих.

Отметим, сейчас в Австрии подтверждено 14 234 случаев заражения коронавирусом. Из них 7 633 человек излечились, 384 пациента умерли.

По состоянию на 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровел.