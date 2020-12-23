Австрийские исследователи рассказали, сколько сохраняются антитела после COVID-19

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Большинство заболевших весной до сих пор имеют антитела

Антитела после перенесенной коронавирусной болезни COVID-19 у большинства людей сохраняются более девяти месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования Дунайского частного университета, передает "Укринформ".

Отмечается, что медицинский факультет учреждения изучает распространяемость COVID-19 и иммунитет к вирусу. В октябре текущего года университет представил результаты исследований, согласно которым антитела остаются в крови человека дольше, чем считалось ранее.

Уже в декабре исследователи протестировали 152 жителей Нижней Австрии, которые переболели на коронавирус, и в 83% из них в крови остались антитела. При этом большинство этих людей заболели еще в марте и апреле. "Почти 84% тех, кто заболел в марте, антитела (IgG) все еще можно было обнаружить. В целом, если учитывать все периоды заражения, уровень тех, у кого антитела все еще могли быть обнаружены, составлял более 83%", – высказался научный директор университета Роберт Вагнер.

Кроме того, исследователь добавил, что последние результаты совпадают с октябрьскими. "Мы не хотим делать поспешных выводов, но, принимая во внимание наши результаты, мы видим, что большинство подопытных все еще имеют антитела и через девять месяцев и что доля тех, у кого уже нет антител, существенно не меняется по сравнению с результатами наших предыдущих исследований", – сказал ученый.

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Напомним, недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреісус заявил, что большая часть населения мира остается уязвимой к инфицированию на COVID-19. По его словам, соответствующие выводы были сделаны после сотен исследований.