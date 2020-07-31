Австрия отменила запрет на полеты в Украину

Отмена ограничения не означает разрешения на туризм для украинцев

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Правительство Австрии не продлило запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран, которая действовала до 31 июля. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента в стране.

Отмечается, что австрийский минздрав не продлил действие запрета на приземление самолетов из 18 стран, среди которых была и Украина. Постановление ввели в середине месяца, оно было действующим до сегодня, 31 июля.

Однако, отмена запрета на полеты не означает, что страна разрешила въезд украинским туристам. Это возможно только после отмены ограничения для украинцев от правительства Европейского союза.

Напомним, 25 июля Австрия ужесточила правила въезда в страну для граждан из "красной" зоны, среди которых и украинцы. Таким образом, лицам, приезжающим из 32 государств и отдельных регионов "красного списка", необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что Украина не попала в " зеленую зону" стран, гражданам которых разрешен въезд в Евросоюз с туристической целью. Список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, будут пересматривать каждые две недели.