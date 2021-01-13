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Австрия изменила условия въезда для граждан Украины

Фото из открытых источников

Сейчас рейсы в Вену осуществляют только из Киева

С 15 января Австрию будет требовать от граждан Украины, имеющих право на въезд, заполнения специальной онлайн-анкеты. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба. 

"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего отрицательного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - написал украинский дипломат. Анкета доступна по ссылке

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Также Щерба уточнил, что" Австрийские авиалинии " летают по маршруту Вена-Киев-Вена четыре раза в неделю. Также рассматривается возобновление рейсов на Днепр и Одессу, но пока нет.

Как отметил посол, в Австрию могут прибывать, кроме австрийцев, украинские граждане с видом на жительство, граждане, которые летят на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации (вроде свадьбы, похороны, крестины) и сообщили об этой ситуации по по имейлу [email protected] и получили подтверждение австрийской власти.

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Напомним, ранее в С 15 января всем гражданам Украины, которые прибывают в Англию нужно обязательно иметь отрицательный результат теста на COVID-19.

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