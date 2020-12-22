Авиакатастрофа возле Чугуева: Суд арестовал командира воинской части

Катастрофа Ан-26 под Харьковом Фото из открытых источников

Мужчину подозревают в халатности и нарушении правил полетов

Печерский суд Киева арестовал командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова, которого подозревают в халатности и нарушении правил полетов, что могло привести к катастрофе самолета АН-26. Об этом сообщает hromadske.

Следствие установило, что командир Глазунов утверждал плановую таблицу, в которой были указаны учебные полеты с остановками для технического обследования. Также он разрешил провести так называемые конвейерные полеты (самолет после одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий). По мнению следователей, привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе, а потому не смог оперативно решить проблему.

Кроме этого, эксперты назвали еще одно нарушение: на самолет допустили 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих. В то же время прокуроры добавили, что на борту было 10 парашютов и 10 кислородных масок. Это указывает на то, что количество людей в самолете было превышено.

Также следователи добавили, что командир экипажа Богдан Кишеня не практиковал ночные полеты в течение 11 месяцев. Это должно было стать причиной недопущения мужчины на борт. Кроме этого, командир имел проблемы с посадкой самолета, что также должно было быть учтено.

В ответ командир воинской части А-4104 заверил, что вес на борту не был превышен, а решение о допуске Кишени принимал не он. По словам Глазунова, полеты конвейером не носили систематический порядок. Кроме этого, в день катастрофы он не был командиром смены, а потому не мог контролировать процесс.

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Напомним, 25 сентября вечером в Чугуеве Харьковской области разбился самолет АН-26 Воздушных сил ВСУ, на борту которого находились 27 человек. В результате катастрофы 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице от ожогов, а еще один курсант выжил.

На прошлой неделе прокуроры совместно со следователями ГБР сообщили о подозрении командующему Воздушных Сил ВСУ, руководителю полетами группы управления полетами воинской части А4104 и командиру воинской части. Служащих подозревают в том, что они допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна, что привело к авиакатастрофе.