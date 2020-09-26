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Авиакатастрофа у Чугуева: Кабмин проведет внеочередное заседание

Кабинет министров Украины

 Фото: пресс-служба Минцифры

Заседание начнется в 12:30

Кабинет министров собирается на срочное заседание из-за катастрофы военного самолета АН-26 в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает Правительственный портал

Как отмечается правительство проведет внеочередное заседание в связи с событиями в Чугуеве, где накануне разбился военный самолет АН-26. 

Известно, что заседание пройдет под председательством главы КМУ Дениса Шмигаля, начало в 12:30.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшей в результате падения военного самолета АН-26 возле Чугуева.

Позже в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области.

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