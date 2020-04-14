Авиакатастрофа самолета МАУ: ОГП настаивает на создании международной следственной группы

Катастрофа самолета МАУ в Иране ВВС

В Офисе Генпрокурора отметили, что это существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования

Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве относительно сбития самолета авиакомпании МАУ и настаивает на создании международной следственной группы для ускорения расследования. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Как отмечается, украинские прокуроры уже назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу для установления подробностей катастрофы, в том числе обстоятельств попадания ракеты ТОР-М1.

Кроме этого, в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылета Боинга-737 из аэропорта Тегерана. В частности, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

Напомним, авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января в Тегеране, в результате чего погибли 176 гражданских лиц, среди которых 11 – украинцев.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом "Международных авиалиний Украины".