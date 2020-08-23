Авиакатастрофа самолета "МАУ": МИД Украины отреагировало на заявления Ирана о данных из черных ящиков

Евгений Енин Фото из открытых источников

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Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин прокомментировал заявления Организации гражданской авиации Ирана по поводу данных из черных ящиков сбитого в январе этого года самолета авиакомпании "МАУ". Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода.

"Прошло восемь месяцев с момента катастрофы и иранская сторона, которая является ответственной за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания черных ящиков, которое, я хотел бы напомнить, произошло во Франции почти полтора месяца назад. И указанное расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися инструкциями, и более того, указанный рейс получил все нужные согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны", – рассказал Енин.

Кроме этого, он подчеркнул, что украинская сторона и в дальнейшем будет прикладывать свои усилия в рамках переговорного процесса, чтобы привлечь Иран к международной правовой ответственности.

"Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, будем требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании "МАУ", так и государству Украина. Мы надеемся, что иранская сторона даст нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были", – добавил заместитель министра.

Напомним, 23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала расшифрованные данные бортовых самописцев со сбитого в январе 2020 года недалеко от Тегерана самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Следует заметить, что Иран прислал во Францию черные ящики сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в конце июня.

Поутру 20 июля они были доставлены в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, а 24 июля французские специалисты заявили, что уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского самолета.