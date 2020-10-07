Авиакатастрофа Ан-26 возле Чугуева: Главу Харьковской ОГА вызывают на допрос в ГБР

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер Фото из открытых источников

Его пригласили на допрос в роли свидетеля

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заявил, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований по делу о крушении военного самолета Ан-26 у Чугуева. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как отмечается, Кучер уточнил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и "не может озвучивать определенные фамилии".

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"Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, так? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", - рассказал глава Харьковской ОГА.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

Накануне в Харькове на площади Свободы, простились с погибшими в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

Также во вторник, 6 октября, президент Украины Володмир Зеленский наградил 27 курсантов и членов экипажа военного самолета Ан-26, который разбился возле Чугуева, медалями "За военную службу Украине".