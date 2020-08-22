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Авария "Delfi" в Одессе: C танкера готовятся откачивать воду

Специалисты проводят работы по герметизации судна перед откачкой

Затонувший танкер "Делфи" Facebook-страница главы Одесской ОГА Максима Куцего

В Одессе специалисты устраняют протечки трюма судна " Delfi" и готовятся начать откачку воды из танков. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины в Фейсбук.

Отмечается, что на борту танкера завершают монтаж и проверку системы сжатого воздуха и продолжают герметизацию танков. Кроме того, продолжаются монтажно-сварочные работы на опорных тумбах и герметизация крышки горловины одного из танков.

В ведомстве обещают, что в ближайшее время спасатели приступят к откачке воды из танков судна и заполнению их воздухом для постановки танкера на ровный киль.

Кроме того, специалисты обрабатывают воду специальным препаратом, чтобы предотвратить загрязнение моря вокруг аварийного судна.

Напомним, 18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Delfi" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

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В то же время, 26 июля события вокруг танкера "Delfi" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Позже стало известно, что подготовка к подъему танкера "Delfi", который затонул возле одесского пляжа, затягивается из-за погодных условий и характера дна.

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