Аваков заявил о 12 случаях заражения коронавирусом на территории ОРДЛО

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Глава МВД предложил 100% режим ограничения для иностранных граждан в пунктах пропуска из ОРДЛО

В оккупированной Горловке зарегистрировали 12 случаев заражения COVID-19. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания Кабмина, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса, который распространен в Горловке. Поэтому делаем усиленный контроль с оккупированными территориями", - сказал Аваков.

Глава МВД предложил 100% режим ограничения для иностранных граждан в пунктах пропуска из ОРДЛО и пропускать только граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, чтобы иметь больше контроля над ситуацией.

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Напомним, всего в Украине было зарегистрировано 55 подозрений на заболевание коронавирусом, три образца еще исследуются.

Лабораторно подтверждено 3 случая заражения COVID-19: два человека в Черновицкой области и один в Житомирской.

По состоянию на утро 13 марта в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания коронавирусом, из них 68 324 человека - выздоровели.