Аваков: У МВД достаточно сил и средств для контроля предвыборного процесса

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что за все годы независимости таких сложных выборов Украина еще не имела

У МВД достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Об этом во время заседания координационного штаба по местным выборам заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах. В МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. У нас есть четкий план действия с учетом всех возможных вызовов этого избирательного процесса. Он, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, должен пройти в правовой плоскости", - сказал Аваков.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что за все годы независимости таких сложных выборов Украина еще не имела, поэтому они должны пройти как можно прозрачно и демократично.

"Обращаю внимание на новое админустройство и вопрос выборов в ОТГ, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил будут идти на выборы по этим соображениям. Что касается подсчета голосов то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать публичный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им проголосовать", - добавил Данилов.

Напомним, недавно глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков обратился к участникам будущей избирательной местной кампании с призывом строго соблюдать закон. По его словам, ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав.