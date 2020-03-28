live
Новости » Общество Читати новину українською

Аваков рассказал, при каких условиях украинцев будут наказывать за выход на улицу

Министр внутренних дел Арсен Аваков kmu.gov.ua

Введение чрезвычайного положения ограничит право на свободу перемещения

Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил введения штрафов в Украине за выход на улицу без крайней необходимости. Об этом глава МВД сообщил в интервью "Бабель". 

По словам министра, украинцев могут наказывать за выход из домов при условии введения чрезвычайного положения. 

"Если введут чрезвычайное положение, оно ограничит конституционное право на свободу перемещения. После этого должны будут определить размер штрафов, которые будут соотноситься со статьями уголовного кодекса", - пояснил Аваков. 

Новости по теме: Полиция будет принудительно отправлять зараженных COVID-19 в больницы, - Аваков

Вместе с тем глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в Украине хватает инструментов чрезвычайной ситуации. Аваков заверил, что большинство населения адекватно реагирует на введенные меры и будет реагировать еще более адекватно, когда статистика ухудшится. 

Новости по теме: Безопасность в стране сегодня зависит от жесткости Авакова, – Розенблат

Напомним, недавно глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что сейчас для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 Украине не нужно вводить чрезвычайное положение. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Болезнь свирепствует в Украине. Спецпоезд до Москвы за украинцами | #Новости | 28.03.2020
Инфицированная Скороход. Региональное распространение болезни. Что будет с долларом? | #Новости | 28.03.2020
Инфекция распространяется по миру. Украинские границы под замком. Экономический кризис | Ток-шоу
Режим чрезвычайной ситуации. Хайп на вирусе | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады. Дыра в украинском бюджете | Ток-шоу
Горячие споры | Медицина трещит по швам. Где зарабатывать украинцам сейчас? | Ток-шоу