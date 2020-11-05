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Аваков лично заплатил более 800 тыс. грн за самолет, на котором привезли Маркива в Украине

Возвращение Виталия Маркива в Украину. 4 ноября 2020 года Национальная гвардия Украины

Необходимость использования частного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в регионе Ломбардия

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, что 5 ноября 2020 года осуществил расходы в сумме 836 244 грн 50 коп. За эти средства был арендован частный самолет для доставки в Украину из Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в своем Facebook.

"Министр сообщил НАЗК письменно, в связи с принятием решения Конституционного суда от 27 октября и приостановлением технической возможности для подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАЗК.

Эти средства были потрачены на оплату услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива. Время в пути 2 часа 35 минут. Борт был в пользовании с 10:45 (по миланскому времени)", - отметил замминистра.

По словам Геращенко, необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим состоянием в регионе Ломбардия, угрозой возможного закрытия регулярных авиационных рейсов между Украиной и Италией. Поэтому Аваков решил оплатить чартерный рейс за собственные средства.

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Напомним, 3 ноября итальянский суд оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, которого признали виновным в убийстве итальянского журналиста. Отметим, украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы, однако украинская сторона продолжала обжаловать это решение.

После возвращения мужчины в Украину уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сторона обвинения по делу нацгвардейца Виталия Маркива будет обращаться в Кассационный суд Милана.

Также она добавила, что Виталий Маркив планирует судиться в Европейский суд по правам человека за трехлетнее пребывание в тюрьме.

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