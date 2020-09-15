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Аваков: Призываем хасидов уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе

МВД Украины

Представители хасидской общины обратились к Авакову относительно решения некоторых организационных вопросов

Мы призываем паломников-хасидов уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства. Об этом во время встречи с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умань заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Ежегодно город принимал от 20 до 50 тысяч паломников-хасидов со всего мира. Мы с глубоким уважением относимся к национальным и религиозным традициям. Однако мировая пандемия COVID–19 диктует нам другие правила, где безопасность и здоровье граждан - превыше всего. Мы призываем паломников уважать Украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", - сказал Аваков.

Во время встречи представители хасидского сообщества обратились к министру внутренних дел по решению некоторых организационных вопросов, в том числе медицинского обслуживания.

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Напомним, на границе между Беларусью и Украиной застряли 700 хасидов, которые пытаются попасть в Украину, в Умань на празднование Рош ха-Шана, из них около сотни – несовершеннолетние. Возле пункта пропуска усилены меры безопасности, дежурят около двухсот правоохранителей и нацгвардейцев.

 

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