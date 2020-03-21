Аваков предупредил о введении "жестких ограничительных мер" в связи с коронавирусом
Министр подчеркнул, что его позиция заключается в введении "тотального карантина"
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о введении "более жестких ограничительных мер" из-за распространения коронавируса и добавил, что это продиктовано необходимостью.
Об этом глава МВД написал на странице в Facebook.
"В стране уже введены ограничительные мероприятия. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!Нужно выиграть время, чтобы сейчас не поддавались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы – важный!", - отметил он.
По словам Авакова, его позиция заключается в введении "тотального карантина" и он собирается настаивать на этом, используя свои полномочия в органах власти.
Министр внутренних дел отметил, что сейчас в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности.
"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – другие должны быть закрыты, и люди должны быть дома на карантине. Не освобождены, не отправлены за свой счет – на карантине! – об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем!", - объяснил он.
По мнению Авакова, нужно мобилизовать ресурсы предприятий, организаций, учреждений и осуществить переориентацию отдельных предприятий на производство необходимой продукции, например медпрепаратов, оборудования.
"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит следующие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - отметил он.
К тому же, Аваков напомнил, что ответственность за распространение вируса лежит на каждом из жителей Украины.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Тем временем мэр Черновцов обратился к Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение во всех областях, где зафиксирован коронавирус.