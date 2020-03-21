Аваков предупредил о введении "жестких ограничительных мер" в связи с коронавирусом

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Министр подчеркнул, что его позиция заключается в введении "тотального карантина"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о введении "более жестких ограничительных мер" из-за распространения коронавируса и добавил, что это продиктовано необходимостью.

Об этом глава МВД написал на странице в Facebook.

"В стране уже введены ограничительные мероприятия. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!Нужно выиграть время, чтобы сейчас не поддавались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы – важный!", - отметил он.

По словам Авакова, его позиция заключается в введении "тотального карантина" и он собирается настаивать на этом, используя свои полномочия в органах власти.

Министр внутренних дел отметил, что сейчас в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, независимо от форм собственности.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – другие должны быть закрыты, и люди должны быть дома на карантине. Не освобождены, не отправлены за свой счет – на карантине! – об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем!", - объяснил он.

По мнению Авакова, нужно мобилизовать ресурсы предприятий, организаций, учреждений и осуществить переориентацию отдельных предприятий на производство необходимой продукции, например медпрепаратов, оборудования.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит следующие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - отметил он.

К тому же, Аваков напомнил, что ответственность за распространение вируса лежит на каждом из жителей Украины.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 20 марта, Кабинет министров Украины установил режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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Тем временем мэр Черновцов обратился к Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение во всех областях, где зафиксирован коронавирус.