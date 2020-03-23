Увеличение дефицита госбюджета и спецкредиты для бизнеса: Аваков предложил новые меры по борьбе с COVID-19
Аваков утверждает, что принятие таких мер предоставит Украине необходимые ресурсы на борьбу с пандемией
Необходимо увеличить дефицит госбюджета как минимум втрое и провести реструктуризацию внешнего долга для усиления готовности Украины в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.
В частности, глава МВД предложил следующие шаги:
- Верховной Раде необходимо немедленно пересмотреть Госбюджет: создать специальный стабилизационный фонд;
- Увеличение дефицита госбюджета;
- Проведение секвестра бюджета - сократив расходы на некритичные вложения и инвестиции;
- Заключение соглашения с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мероприятиях и получив финансирования по программам помощи;
- Проведение реструктуризации внешних долгов Украины;
- Пресечение спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок;
- Принятие специальной программы доступных кредитных ресурсов для бизнеса.
Аваков утверждает, что принятие таких мер предоставит Украине необходимые ресурсы на борьбу с пандемией.
"Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах", - отметил Аваков.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до конца понедельника, 23 марта, экспресс-тесты для определения коронавируса COVID-19 будут доставлены во все регионы страны.