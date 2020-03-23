Увеличение дефицита госбюджета и спецкредиты для бизнеса: Аваков предложил новые меры по борьбе с COVID-19

Министр внутренних дел Арсен Аваков kmu.gov.ua

Аваков утверждает, что принятие таких мер предоставит Украине необходимые ресурсы на борьбу с пандемией

Необходимо увеличить дефицит госбюджета как минимум втрое и провести реструктуризацию внешнего долга для усиления готовности Украины в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

В частности, глава МВД предложил следующие шаги:

Верховной Раде необходимо немедленно пересмотреть Госбюджет: создать специальный стабилизационный фонд; Увеличение дефицита госбюджета; Проведение секвестра бюджета - сократив расходы на некритичные вложения и инвестиции; Заключение соглашения с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мероприятиях и получив финансирования по программам помощи; Проведение реструктуризации внешних долгов Украины; Пресечение спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок; Принятие специальной программы доступных кредитных ресурсов для бизнеса.

Аваков утверждает, что принятие таких мер предоставит Украине необходимые ресурсы на борьбу с пандемией.

"Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах", - отметил Аваков.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до конца понедельника, 23 марта, экспресс-тесты для определения коронавируса COVID-19 будут доставлены во все регионы страны.