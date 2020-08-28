Аваков поговорил с заключенным в Италии военнослужащим Маркивым

Во время разговора обсуждалась подготовка к заседанию апелляционного суда по делу Маркива

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел разговор с осужденным в Италии военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым. Об этом сообщил сам министр в Фейсбук.

По словам Авакова, во время 15-минутного разговора с Маркивым они обсудили подготовку к заседанию апелляционного суда касательно его приговора. "28 сентября в Милане апелляционный суд. Готовятся адвокаты, провели работу и мы, очень надо было переговорить. Сегодня наконец-то добился права, и мне разрешили 15-ти минутный разговор с Виталием, который ожидает суда в миланской тюрьме Опера. Важно было и поддержать его, и обязательно дать ему инфу напрямую, кроме адвокатов", - написал министр.

Кроме того, Аваков заявил, что в понедельник, 31 августа, он планирует провести пресс-конференцию, во время которой доложит о новых данных, полученных украинским следствием по убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Славянске.

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Напомним, не так давно в МВД заявили, что рассмотрение апелляции нацгвардейца Маркива в Италии начнется в конце сентября. Рассмотрение обжалования приговора украинскому военному ожидали прошлой весной, но перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.