Аваков: Наш приоритет - сохранить жизнь людей, которые пострадали в результате непогоды в западных областях

Арсен Аваков МВД Украины

С последствиями непогоды борются более 1500 человек личного состава МВД

Приоритет государства - сохранить жизнь и здоровье людей, которые пострадали в результате непогоды в западных областях. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Сегодня с премьер-министром Денисом Шмыгалем совершили облет наиболее пострадавших от непогоды районов западных областей, пообщались с местными жителями и провели заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сейчас пытаемся оценить масштаб убытков от непогоды и критические направления, где надо немедленно реагировать. Однако, наш приоритет - сохранить жизнь и здоровье людей, эвакуация больных, размещения тех, кто потерял жилье", - сказал Аваков.

По словам министра, объем убытков от стихийного бедствия оценивается выше, чем в 2008 году. В целом с последствиями непогоды борются более 1500 человек личного состава МВД.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Ивано-Франковская область больше всего пострадала из-за непогоды.