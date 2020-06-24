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Аваков: Наш приоритет - сохранить жизнь людей, которые пострадали в результате непогоды в западных областях

Арсен Аваков МВД Украины

С последствиями непогоды борются более 1500 человек личного состава МВД

Приоритет государства - сохранить жизнь и здоровье людей, которые пострадали в результате непогоды в западных областях. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Сегодня с премьер-министром Денисом Шмыгалем совершили облет наиболее пострадавших от непогоды районов западных областей, пообщались с местными жителями и провели заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сейчас пытаемся оценить масштаб убытков от непогоды и критические направления,  где надо немедленно реагировать. Однако, наш приоритет - сохранить жизнь и здоровье людей, эвакуация больных, размещения тех, кто потерял жилье", - сказал Аваков.

По словам министра, объем убытков от стихийного бедствия оценивается выше, чем в 2008 году. В целом с последствиями непогоды борются более 1500 человек личного состава МВД.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Ивано-Франковская область больше всего пострадала из-за непогоды.

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